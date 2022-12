Capinópolis: Escola de Música realiza o 32° Festival de Dança

32ª edição do Festival de Dança foi realizado em Capinópolis pela Escola de Música Vicente de Paula Fontoura — Foto: Escola de Música / Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola de Música Vicente de Paula Fontoura, conservatório, proporcionou uma noite de beleza e arte na última sexta-feira (02.dez.22). A 32ª edição do Festival de Dança foi realizada no Salão de Eventos João Felippe.

A última edição do evento foi realizada antes da pandemia de covid-19, e foi retomado este ano.

Com participações encantadoras e manifestações calorosas, os alunos e professores levam a magia do cinema ao evento. O tema escolhido foi “Cinema na Ponta do Pé”, com apresentações inspiradas em filmes campeões de bilheteria — O Mágico de Oz, Rei Leão, Shrek, Caça Fantasmas e Moana.

O festival também apresentou o professor Everson Araújo com seus alunos de dança, encantando o público presente.

“A escola de música agradece a parceria entre família e escola. E fica feliz em oferecer a nossa população um evento com qualidade, cultura e beleza, através da música, da dança e da arte”, disse a diretora da Escola de Música Vicente de Paula Fontoura — Lisiane Monteiro.

Assista a alguns trechos

