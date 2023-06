Capinópolis: Escola de Música ‘Vicente de Paula Fontoura’ celebra 39 anos

Capinópolis, Minas Gerais. A Escola Municipal de Música ‘Vicente de Paula Fontoura’ comemora seu 39º aniversário em 2023. As celebrações foram realizadas durante uma semana inteira.

A comemoração contou com recitais e apresentações dos alunos e professores da escola. Os pais marcaram presença nas apresentações, que tiveram início em 22 de maio e foram finalizadas em 26 de maio.

O prédio da Escola de Música Vicente de Paula Fontoura está passando por reformas amplas, e as apresentações em celebração aos 39 anos ocorreram na Câmara Municipal de Capinópolis, e na própria escola.

“Foi um momento para confraternizarmos e apreciarmos a arte, a música que há 39 anos transforma vidas, onde o resultado só pode ser: seres humanos capazes de extrair de si mesmos suas melhores perspectivas por uma ferramenta ímpar que é a música. A equipe trouxe um repertório diversificado em uma grade de instrumentos musicais ofertados na escola. Tivemos uma semana de atividades neste objetivo. Parabenizamos nossa escola, bem como a cada um que se faz escola no trabalhar, no estudar, no compartilhar, no apreciar da cultura. A escola somos nós em sua movimentação, influenciando positivamente vidas”, disse a diretora Lisiane Monteiro.

Em 2024, quando a escola completa 40 anos, a torcida é para que as celebrações sejam no novo prédio.

Vídeos