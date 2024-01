Capinópolis: Escola Tancredo Neves oferece curso gratuito de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 2024

Escola Tancredo Neves em Capinópolis – Avenida 101, nº 25 — Foto: Paulo Braga

A Escola Tancredo Neves, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Capinópolis, oferecerá curso gratuito a todos os jovens e adultos que almejam aprender a ler e escrever.

Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de frequentar as salas de aula, a Escola Tancredo Neves abre as portas para o Curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período letivo de 2024, com aulas no turno da noite.

As matrículas estão abertas e podem ser realizadas diretamente na secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais para efetuar a inscrição.

“Para você que deseja otimizar os estudos e se preparar para as oportunidades, essa é a sua chance!”, diz comunicado da Secretaria de Educação e Cultura de Capinópolis.

O EJA é uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam investir em seu futuro e adquirir conhecimentos essenciais para a vida pessoal e profissional.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Capinópolis.