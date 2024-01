Capinópolis: eventos da Saúde serão realizados no dia 26 na zona rural e na feira livre no dia 28

Arquivo Tudo Em Dia

A Secretaria de Saúde de Capinópolis realizará eventos que promovem a saúde no dia 26, sexta-feira, e no domingo, dia 28 de janeiro.

Chácaras do Neguta

No dia 26 o evento é na região conhecida como ‘Chácara do Neguta’ — próximo à antiga Casemg.

No ano passado, o evento já foi realizado no Bairro Novo Horizonte, Alvorada e no Vale dos Sonhos.

Saúde na Feira

O primeiro ‘Saúde na Feira’, um evento que também vai beneficiar o grande público presente na feira da Avenida 99.

Serão levados serviços básicos à atenção primária, como aferição de pressão e glicemia, atualização de cartões de vacina, pesagem do Bolsa Família, atendimento médico, planejamento familiar, orientações nutricionais, de saúde bucal e de combate à Dengue.

Ainda serão disponibilizados testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite e pacientes com sintomas gripais para Covid-19.

É a saúde de Capinópolis com atuação itinerante em busca de atender todos com equidade.

Secretaria de Saúde. Município de Capinópolis.