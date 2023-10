Capinópolis: hoje (11.10) tem festa para as crianças na Praça João Moreira de Souza

Praça João Moreira de Souza | Foto: Paulo Braga/Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. A Prefeitura Municipal de Capinópolis promove uma grande festa para as crianças nesta quarta-feira (11.OUT.23). O palco da alegria é a Praça João Moreira de Souza, na área central da cidade.

O evento acontece de 18h às 22h, e vários brinquedos infláveis estarão espalhados pela praça para evitar grandes filas. As crianças também terão pipoca e algodão doce.

Valéria Rampazzo, secretária de Desenvolvimento Social, faz o convite para que os pais ou responsáveis levem as crianças.

“A Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a Prefeitura Municipal, oferece às crianças uma noite com brinquedos infláveis, que as crianças gostam muito, para elas aproveitarem, se divertirem juntamente com os pais. Será na Praça João Moreira de Souza. Nós teremos muitos brinquedos espalhados por lá, para que não tenha muitas filas, para as crianças poderem aproveitar os vários brinquedos que teremos. E também teremos pipoca, algodão doce para essas crianças. Então quero chamar aqui a atenção dos papais e mamães para que possam levar essas crianças para estarem lá se divertindo”.

Ouça: