Capinópolis iluminada: lâmpadas de vapor de sódio de 250w estão sendo substituídas por lâmpadas de LED

Capinópolis, Minas Gerais. A iluminação pública está sendo melhorada em Capinópolis por meio da troca de lâmpadas de vapor de sódio de 250w por lâmpadas de Diodo Emissor de Luz, conhecidas como LED (Light-Emiting Diode).

A troca faz parte do programa Minas Led, impulsionado pela Cia Energética de Minas Gerais — CEMIG.

Ao todo, 209 pontos de iluminação serão melhorados. Irão receber as melhorias a Rua 102, Rua 104, Rua 100 e as Avenida 99, 103, 111 e 109.

As lâmpadas de LED são altamente eficientes em termos de energia. Elas convertem uma grande parte da energia elétrica em luz, minimizando a perda de calor. Isso resulta em economia significativa de energia.

Lâmpadas de vapor de sódio não são tão eficientes quanto as lâmpadas de LED. Elas produzem mais calor e consomem mais energia para produzir a mesma quantidade de luz.

A princípio, ruas e avenidas de maior tráfego serão beneficiadas. O prefeito Cleidimar Zanotto também destacou que outros pontos da cidade, que tinham déficit de iluminação, estão sendo reparados. Assista à entrevista:

As lâmpadas de LED são amplamente consideradas a escolha mais eficiente e amigável ao meio ambiente em comparação com as lâmpadas de mercúrio.