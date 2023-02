A Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis intensificou a guerra contra a Dengue no município. O inimigo é o Aedes Aegypti, mosquito que transmite Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

Na tarde desta quinta-feira (09.fev.23), o fumacê pulverizou o inseticida no Florêncio 1, Florêncio 2, Florêncio 3, Liberdade, Novo Horizonte, Buritis e São João.

Cabe ressaltar que o inseticida utilizado no fumacê mata apenas o mosquito adulto, as larvas permanecem vivas, portanto, o cuidado com a limpeza dos imóveis continua sendo a principal medida de eliminação do inseto, pois evita o surgimento de focos criadouros através da água parada.

Até o momento, um óbito já foi confirmado por dengue, e os casos estão aumentando de forma alarmante.

Orientações da Secretaria de Saúde de Capinópolis

Capinópolis intensifica guerra contra a Dengue

Quando o fumacê passar, você deve: abrir as portas e janelas para melhor penetração do inseticida, retirar recipientes de água e comida de animais de áreas externas, cobrir gaiolas e aquários, além de ser importante remover animais de estimação a um cômodo isolado.