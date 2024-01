Capinópolis: ladrão invade supermercado, é surpreendido pela PM, ataca policial com faca e é atingido por disparo

Imagem de viatura da PMMG em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Um ladrão foi atingido por um disparo de arma de fogo após um suposto ataque à faca a um policial militar em Capinópolis. O criminoso invadiu um supermercado no início da madrugada da última segunda-feira (15.Jan.24), na Rua 102, no Setor Primitivo, e foi surpreendido pelos militares.

Por volta de 00h15, o proprietário do estabelecimento acionou a Polícia Militar (PM), alegando que um criminoso havia entrado no supermercado, e que ainda estaria no local.

A equipe da PM se deslocou imediatamente para o local, onde o proprietário abriu a porta de entrada. Ao adentrarem, as equipes depararam-se com a porta de um depósito trancada. Nesse momento, o comandante do 5º Pelotão PM em Capinópolis, Tenente Azara, também seguiu ao local para dar suporte.

Devido à complexidade física do local, o 1º Tenente Azara e o SD Franco acessaram a parte externa do prédio e subiram até o telhado. Na cobertura, identificaram um buraco nas telhas por onde o ladrão havia entrado.

O comandante da PM entrou no espaço entre a laje e o telhado, enquanto o SD Franco desceu para auxiliar na abertura da porta do depósito, que estava travada.

Ao entrar no local, o Tenente Azara se deparou com o suspeito escondido entre as mercadorias. Após verbalização, o homem foi orientado a ficar sentado no chão, enquanto o militar tentava abrir a porta do depósito — o que não conseguiu. Um outro militar, que estava do outro lado da porta, disse que buscaria um pé de cabra.

O bandido, percebendo que só sairia dali quando o policial conseguisse a ferramenta, desafiou o 1º Tenente Azara, levantando-se e sacando uma faca. O tenente, diante da ameaça iminente, efetuou um disparo, interrompendo a ação do homem. O tiro atingiu o peito, próximo ao ombro.

Após o ocorrido, as equipes conseguiram abrir a porta do depósito e prestaram socorro ao homem, identificado como Carlos. Este foi encaminhado ao Pronto Socorro de Capinópolis, onde recebeu atendimento médico. Após estabilização, Carlos foi preso por furto e ameaça, sendo transferido sob escolta policial para o Hospital da UFU em Uberlândia.

A faca utilizada na ameaça foi apreendida no local e entregue na Delegacia de Plantão de Ituiutaba. Uma ocorrência também foi registrada devido a lesão corporal resultante do disparo de arma de fogo efetuado pelo militar.