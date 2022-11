Capinópolis: mulher fica ferida em acidente envolvendo moto e caminhão

Vítima foi socorrida logo após o acidente

Capinópolis, Minas Gerais. Uma motociclista ficou ferida ao se envolver em um acidente com um caminhão na tarde desta quarta-feira (16.nov.22), na Rua 104 com a Avenida 115, no Bairro Brasília — em frente ao portão principal da Valorem.

O acidente quase acabou em tragédia. A motocicleta conduzida por Maria Evangelista dos Santos foi parar embaixo do caminhão.

Pessoas que estavam próximas ao local do acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU—, que prestou os primeiros socorros de forma rápida. A vítima foi encaminhada para o Pronto Atendimento de Capinópolis.

A princípio, havia a suspeita de fratura no fêmur da motociclista, no entanto, felizmente, a hipótese foi descartada após raio-x. Maria também teve várias escoriações pelo corpo.

O motorista do caminhão não teve ferimentos e prestou socorro.

A dinâmica do acidente não foi informada. A Polícia Militar de Minas Gerais não foi comunicada do acidente.