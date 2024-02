Capinópolis: mutirão de limpeza busca evitar epidemia de dengue

Mutirão já recolheu 5 caminhões de entulhos e destruiu 17 pontos com altos índices de dengue

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis, por meio do departamento de Controle de Endemias, está agindo para evitar que uma epidemia de dengue se instale no município.

Desde o dia 05 de fevereiro, o mutirão contra a dengue, zika e chikungunya está recolhendo entulhos e objetos que possam acumular água, e por conseguinte, se tornar um foco do mosquito Aedes Aegypti.

Com um time de quatorze colaboradores temporários, especificamente contratados para essa missão, a cidade está unindo esforços para lidar com essa ameaça à saúde pública. Até o momento, os resultados são promissores, com 5 caminhões e cerca de 10 toneladas de entulhos já recolhidos.

Segundo Irandir Júnior, o mutirão percorrerá toda a cidade, no entanto, neste momento, está atuando nos locais onde há um maior índice de focos de dengue. Esses locais concentram o maior número de pacientes diagnosticados ou notificiados com a doença.

Boletim: Capinópolis tem 31 casos notificados de dengue

O Boletim Epidemiológico cobre o período de 01/01 a 02/02. Até o momento, 04 casos já estão confirmados, mas o número deve aumentar, já que 27 casos são suspeitos

O alto índice de focos de dengue na cidade acende um alerta para o risco de epidemia. A educadora em saúde, Marilane Vilela, destacou que os números estão muito acima do tolerável.