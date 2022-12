Capinópolis: Papai Noel leva alegria às crianças do Vale dos Sonhos e Paraíso

Papai Noel reuniu os integrantes do Grupo Conecta com as comunidades do Paraíso e Vale dos Sonhos | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O espírito de natal já tomou conta de Capinópolis.

Neste sábado, 17 de dezembro, o Papai Noel levou alegria às comunidades do Bairro Paraíso e Vale dos Sonhos.

Assista:

O evento foi promovido pelo Grupo Conecta, e proporcionou momentos de alegria às crianças e adultos. A alegria do bom velhinho veio acompanhada de pula-pula, algodão doce, cachorro quente e muito mais!

Alancardek Mendes De Castro, um dos gestores do grupo em Capinópolis, destacou a importância da socialização do empreendimento com a sociedade.

“Estamos procurando socializar a empresa com a comunidade em que vivemos. A nossa alegria e muita, e como gratidão pelo sucesso que nós temos tido neste ano de 2022, nós estamos repassando para ver essas crianças felizes, e os pais felizes também”

O Papai Noel enviou uma mensagem especial. “Oh pessoal de Capinópolis! Desejo um feliz natal a todos!”.

Rogério Alves, pontuou que a RC Med, que integra o grupo, quer retribuir a acolhida que recebe da comunidade.

“Nós estamos aqui retribuindo para a cidade, e para essa comunidade tão bonita que a CR Med está inserida”, disse Rogério.

Ainda neste sábado, 17, o Governo Municipal de Capinópolis, com o apoio de vários parceiros, fará a distribuição de brinquedos às crianças de Capinópolis. O Papai Noel também estará presente.