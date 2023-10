Capinópolis: Praça João Moreira ficou pequena durante festa que comemorou Dia das Crianças

Capinópolis, Minas Gerais. As crianças de Capinópolis vivenciaram uma noite de diversão e sabor de infância na última quarta-feira (11.OUT.23). A Praça João Moreira de Souza ficou pequena para tanta alegria.

A comemoração ao Dia das Crianças teve início por volta de 6h da tarde e durou até as 10h da noite.

Mesmo com uma grande variedade de atrações, as filas foram inevitáveis. Além de brinquedos infláveis e o pula-pula, o touro mecânico fez a alegria da criançada.

O Bruno e a Lauane enfrentaram o bicho. O Miguel Antônio e a Vitória gostaram da festa, mas não tiveram coragem de enfrentar o touro.

Laura Constantino Freitas tem o sonho de ser jogadora de futebol profissional.

Valéria Rampazzo, secretária de Desenvolvimento, destacou que as ações são feitas por uma grande equipe, que todos trabalham com amor e carinho em projetos como este.

“E o município de Capinópolis acolhe elas com muito carinho. A gente faz com muito carinho, com muito amor”.

O prefeito Cleidimar Zanotto esteve presente na Praça João Moreira de Souza, e interagiu com o público.