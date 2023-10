Capinópolis: PSF Alvorada e Ideal estão passando por reformas. Saiba onde procurar atendimento

PSF do Bairro Alvorada | Foto: Ananda Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O PSF Dr. Cássio Macedo, no Bairro Alvorada, está passando por uma necessária reforma, e os atendimentos estão sendo remanejados para o PSF do Bairro Semíramis.

PSF do Bairro Ideal | Foto: Paulo Braga

Também necessária, a reforma foi iniciada no PSF Jarbas Fontoura, no Bairro Ideal. Os atendimentos foram direcionados para o PSF do Bairro São João.

As reformas já estavam agendadas desde o final da gestão de Giovani Mafioleti. A atual secretária de Saúde, Cássia Betânia, deu andamento às reformas para melhor atender a população.

A secretária de Saúde, Cássia Betânia Bisinoto, deu mais detalhes em uma entrevista para o Tudo Em Dia:

O PSF do Bairro São João e do Bairro Semírames, foram reformados recentemente e estão aptos a receber as demandas.