Capinópolis: ‘Saúde em Ação’ é realizado na região da Chácara do Neguta

Saúde em Ação foi realizado na região da Chácara do Neguta | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Saúde realizou mais uma edição do “Saúde Em Ação” na zona rural do município. Na manhã desta sexta-feira (26.Jan.24), a foi a vez da região conhecida como Chácara do Neguta — próximo à antiga Casemg. Assista:

As equipes realizaram aferição de pressão arterial, atualizaram o cartão de vacinação, fizeram orientações, prevenção à dengue, orientações sobre saúde bucal e testes rápidos.

Um grande público esteve presente para receber orientações e atendimentos. Um animado alongamento divertiu os participantes.

Maria Nazaré, agente de saúde, destacou a importância das ações.

“Nós temos quase 50 famílias cadastradas aqui na região da Casemg, que a gente faz visita periódica mensalmente, e oferecemos todo o serviço que é feito na unidade. Oferecemos vacina, e todo o atendimento, que facilita a vida dos moradores da zona rural.”.

Kíssila, enfermeira responsável pela área, destacou que a ação visa atender as demandas de cada localidade. “Com essa ação, a gente pode estar trazendo toda a demanda do PSF, como médico, testes rápidos, exames, agendamento preventivo e mamografia. Trazemos também a vacinação para estarmos conferindo o cartão de vacina, porque não é todo mundo que tem esse acesso e nem todas as informações.”, disse a enfermeira.

Marilane Vilela, educadora em saúde, destacou algumas ações que os moradores podem tomar para evitar a proliferação do Aedes Aegypti.

“É uma importância muito grande. Nós da Endemias, da Educação e Saúde, estamos aqui hoje fazendo parte desse evento, porque vários moradores não tem a água encanada, não tem o poço, então, eles utilizam de recipientes como a caixa d’água no chão, tambores para armazenar essa água. E aqui eu trouxe para mostrar para eles que colocando o sombrite pode estar evitando que o mosquito venha a colocar seus ovos nesse recipiente.” frisou a educadora em saúde.

A dona Celenice já teve dengue, e deixou uma orientação aos outros moradores.

“Quem tem pneu em casa, caixa d’água, garrafas — tem que por de cabeça pra baixo, fazer a limpeza no quintal sempre, e também tem que estar de olho na água dos cachorros.”, disse a moradora de forma consciente.

Ao final, brindes foram sorteados aos participantes.

Fotos: