Capinópolis sediou a primeira fase do Festival Paralímpico 2023

Capinópolis sediou a primeira fase do Festival Paralímpico

Capinópolis sediou a primeira fase do Festival Paralímpico neste sábado (20.mai.23). O evento reuniu atletas com e sem necessidades especiais para promover a inclusão.

Um evento que prioriza o esporte lúdico e a interação entre os participantes.

As atividades, adaptadas aos atletas, foram realizadas na quadra da escola Tancredo Neves.

O evento foi organizado pelo Centro Paralímpico Brasileiro, e é subsidiado pelas Loterias Caixa.

A Larissa, coordenadora do festival no núcleo Ituiutaba, pontuou que o evento foi realizado em cerca de 120 núcleos no país inteiro. Capinópolis reuniu cidades do Pontal do Triângulo Mineiro.

“Essa primeira fase está acontecendo aqui Capinópolis, numa ideia de logística mesmo, para a gente agregar as crianças daqui de Capinópolis, que são quase 50% dos inscritos totais do núcleo de Ituiutaba. Com isso, a gente está com 300 inscrições”, disse Larissa.

Thiago Henrique, professor de educação física que apoiou a coordenação do festival em Capinópolis, ressaltou a importância do evento para a inclusão dos atletas.

“A gente não consegue fazer a inclusão sem ter pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais e pessoas que também não tem a necessidade especial, ou a deficiência”.

A segunda etapa será realizada em setembro, em Ituiutaba.

