Capinópolis: vacinação antirrábica em cães e gatos está sendo realizada

A campanha de vacinação contra a raiva teve início na última sexta-feira (09.set) e vai até a próxima quarta-feira (13).

A campanha de vacinação teve início na última sexta-feira (09.set) em Capinópolis e vai até domingo (11) | Foto: Irandir Jr para o Tudo Em Dia

Capinópolis, Minas Gerais. A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos teve início na última sexta-feira (09.set.2020), e vai até a próxima quarta-feira (14.set.2020). As equipes estão vacinando cães e gatos das 08 às 16h.

Neste sábado, as equipes atuaram na Avenida 1º de Agosto — próximo ao Grupo Conviver; na Rua Cachoeira Dourada — na Sucam; e na praça do Bairro Alvorada. Na sexta-feira as equipes estiveram no Bairro Ideal, no Centro da cidade e no Recanto das Acácias.

Cerca de 300 animais foram vacinados neste sábado.

Neste domingo (11.set.22), as equipes estarão na entrada do Portal dos Ipês e na Praça João Moreira de Souza.

Na segunda-feira (12) a vacinação será realizada nos bairros Wagner de Paula e José Balduíno Sobrinho. Na terça-feira (13) na Avenida 111 — próximo ao Centro do CPF; no residencial Vale dos Sonhos — próximo à mercearia da Sandra. Na quarta-feira (14) a vacinação será encerrada na Avenida 101 — próximo ao 5º Pelotão da PM.

Recomendado para cães e gatos a partir de 3 meses de idade

A vacina antirrábica é indicada para cães e gatos, a partir de três meses de idade, sendo recomendada uma dose ao ano. A imunização é indicada porque esses animais são os principais transmissores da raiva ao ser humano.

Veja 6 sintomas de infecção pela raiva:

Alterações de comportamento – confusão mental, desorientação, agressividade, alucinações;

Espasmos ao sentir água ou vento – hidrofobia;

Mal-estar geral;

Aumento de temperatura;

Náuseas;

Dor de garganta.