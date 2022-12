Capital paulista alerta para risco de transbordamento de córregos

As chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de hoje (30) fizeram com que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitisse alertas para o transbordamento de córregos na zona sul da cidade. Segundo o órgão, os córregos do Pirajussara e do Morro do S estavam na iminência de provocar inundações na região do Campo Limpo.

Além disso, o CGE registrava às 16h30, quatro pontos de alagamento na cidade. Dois desses locais, no Butantã, zona oeste paulistana, ficaram intransitáveis.

Fortes ventos também atingiram a cidade. Segundo o CGE, no Aeroporto do Campo de Marte, zona norte, as rajadas passaram dos 50 quilômetros por hora. Na região do Tremembé, ainda na zona norte, houve registro de queda de granizo.

Nesta terça-feira (29), a capital paulista teve diversos estragos causados pelas chuvas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 52 chamados devido a quedas de árvores e 41 solicitações por alagamentos. Foram recebidos ainda 11 chamados relacionados a desabamentos.