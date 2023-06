Capitão da PM é preso depois de ameaçar namorada no Sul de Minas

Um capitão da reserva da Polícia Militar foi preso, nesse domingo (11), suspeito de ameaçar a namorada de 22 anos, em Poços de Caldas, Sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, as ameaças ocorreram após uma discussão entre o casal, que não se lembrava onde havia estacionado o carro.

Após encontrarem o veículo, a jovem assumiu a direção, porque o homem havia consumido bebida alcoólica. O capitão da reserva, de 48 anos, a retirou à força do carro e a colocou de volta, conduzindo em alta velocidade até sua casa. Chegando lá, o homem falou que ia usar cocaína e convidou amigos para consumirem drogas juntos. A namorada quis ir embora para casa, que fica em Muzambinho, também no Sul de Minas, distante 77,5 km, mas o militar exibiu uma arma de fogo e ameaçou matá-la se ela tentasse ir.

A vítima enviou uma mensagem à sua chefe, informando que estava na casa do namorado em Poços de Caldas e que ele havia mostrado uma arma. A patroa, então, acionou a Polícia Militar.

Os policiais encontraram o suspeito na porta da casa, com o portão aberto, segurando a jovem pelo braço e puxando-a com força para dentro. Ele a soltou com a chegada da polícia. De acordo com o BO, o militar foi preso em flagrante por ameaça. Ele resistiu à prisão, sendo necessário algemá-lo.

O suspeito foi ouvido, autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, e depois encaminhado ao quartel da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi ouvida e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência. O caso está em investigação na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).