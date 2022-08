Carmo do Paranaíba: menino cai em buraco de 8 metros

Bombeiros trabalham em resgate de criança em Carmo do Paranaíba — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Atualizado às 10h34 – o menino foi resgatado por volta das 09h45, no entanto, não resistiu e veio a óbito

Carmo do Paranaíba, Minas Geais. Equipes dos bombeiros estão mobilizados desde o último domingo (21.ago.22) para resgatar um menino de 8 anos, que caiu em um buraco de 8 metros de profundidade. Pedro Augusto Ferreira Alves brincava no local e caiu no buraco por volta das 15h de domingo — o fato ocorreu no Bairro Alvorada.

Segundo o Corpo de bombeiros, no local do buraco há uma obra em um terreno, onde a criança costumava brincar. A suspeita é que o local não estava cercado ou sinalizado como “em obras”.

Os bombeiros ainda tentam resgatar o menino na manhã desta segunda-feira (22).

Pedro Augusto está respirando com auxílio de uma máscara fornecida pelos bombeiros.

Os resgatistas tentaram abrir um buraco ao lado do local onde o menino caiu, no entanto, houve risco de desabamento.

O local do terreno é de aterro, por isso, há maior instabilidade do solo e um cuidado maior é necessário. A mãe de Pedro, Paloma Barbosa, acompanha o resgate.

Equipe dos bombeiros trabalham em resgate de criança que caiu em buraco em Carmo do Paranaíba — Foto: Corpo de bombeiros/Divulgação