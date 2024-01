Carnaval 2024: veja as atrações e folias das principais cidades da região

Com a proximidade do Carnaval, as cidades do Triângulo Mineiro já estão preparando suas festividades para receber foliões de todas as partes. Além de ser uma época de celebração cultural e diversão, o Carnaval também aquece a economia e o turismo local. Confira abaixo a lista com as programações confirmadas que o Tudo Em Dia preparou:

Uberlândia

A cidade de Uberlândia vai receber o Carnaval 2024 entre os dias 9 e 13 de fevereiro. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento promete diversas atrações, incluindo o desfile das escolas de samba na Avenida Balaiadas, bailes tradicionais, matinês nas praças públicas e a presença de blocos carnavalescos. A abertura oficial ocorrerá no dia 9, com a entrega da chave ao Reinado na Praça Clarimundo Carneiro, seguida por várias atividades carnavalescas ao longo dos dias.

Uberaba

Sob o tema “Carnaval na Terra de Gigantes”, Uberaba prepara-se para receber os foliões entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Promovido pela Prefeitura local, o evento ocorrerá na Rua Artur Machado, com destaque para a Concha Acústica e a Praça da Mogiana. Os dias serão repletos de desfiles de blocos, trio elétrico e marchas de carnaval, com entrada franca e proibição de alimentos e bebidas, exceto água em recipientes de plástico.

Campina Verde

O município de Campina Verde terá uma extensa programação carnavalesca, incluindo festas de pré-carnaval no Distrito de Honorópolis nos dias 2 e 3 de fevereiro. A partir do dia 9 até o dia 12 de fevereiro, a cidade receberá diversos artistas, como Naiara Azevedo e C do Samba, em uma celebração que promete agitar a região.

Prata

De 9 a 13 de fevereiro, o Carnaval da cidade de Prata promete ser animado com a presença de artistas como Yuri Hawaiano e Jefferson Moraes. As festividades incluirão também camarotes, cujas vendas já estão abertas na Prefeitura local.

Ituiutaba

Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, Ituiutaba celebrará o Carnaval no Parque de Exposições Juscelino Kubitschek.

As atrações confirmadas são Hugo e Guilherme, Barões da Pisadinha, John Amplificado e Tomate.

Conceição das Alagoas

A Conceição Folia 2024 acontecerá entre os dias 9 e 13 de fevereiro, na Lagoa Park, com cinco noites de festa e duas matinês. Com atrações como Matheus Mattos e Thiago, a cidade promete uma celebração animada e diversificada.

Tupaciguara

De 9 a 12 de fevereiro, a Praça João de Barros Ferreiras será o palco da Folia Tupaciguara 2024, que contará com a presença de artistas como Rapazolla, Raça Negra e Banda Êxtase. A programação está sendo compartilhada nas redes sociais da prefeitura.

Nova Ponte

A famosa prainha de Nova Ponte será o cenário da folia entre 10 e 12 de fevereiro, com a presença de diversos artistas locais. A programação inclui apresentações de DJ’s e bandas, prometendo muita animação à beira do Rio Araguari.

Sábado (10): Dj Fabiano Humberto, New Bridge Band, Kamisa 10, Dj Vovô James, Dj Hoffman;

Dj Fabiano Humberto, New Bridge Band, Kamisa 10, Dj Vovô James, Dj Hoffman; Domingo (11): Trio elétrico Dj Hoffoman (concentração às 12h30 na Praça do Cristo), Dj Fabiano Humberto, Banda Merluza, Cleber e Cauan, Banda Frenezzi;

Trio elétrico Dj Hoffoman (concentração às 12h30 na Praça do Cristo), Dj Fabiano Humberto, Banda Merluza, Cleber e Cauan, Banda Frenezzi; Segunda (12): Dj Fabiano Humberto, Fábio Dallaz, Us Agroboy, Paqua.

Capinópolis

Em Capinópolis, o Carnaval 2024 ocorrerá de 9 a 13 de fevereiro, com uma atração artística diferente a cada noite, incluindo bandas como Frenezzi e Sambaê, além de matinês nos dias 11 e 13.

Sexta, dia 9, Banda Frenezzi;

Sábado, 10, K-Entre Nós;

Dia 11, domingo, tem o grupo Só Pirraça!

Na segunda, 12, Sambaê.

Encerrando o Capim Folia, na terça, dia 13, tem Os Influentes.

Paracatu

Paracatu terá seu Grito de Carnaval no dia 27 de janeiro, seguido das festividades principais de 9 a 12 de fevereiro. Com avenidas e largos como palcos, a cidade receberá artistas locais e regionais, proporcionando diversão para todos os gostos.

Sexta-feira (9)

Avenida Olegário Maciel: Emanuele Morais e Federah

Largo do Rosário: Corá e Cia

Avenida Olegário Maciel: Emanuele Morais e Federah Largo do Rosário: Corá e Cia Sábado (10)

Avenida Olegário Maciel: Arte Nossa e Barco a Vela

Largo do Rosário: Tô Contigo

Avenida Olegário Maciel: Arte Nossa e Barco a Vela Largo do Rosário: Tô Contigo Domingo (11)

Avenida Olegário Maciel: Matinê com Emanuele Morais e Zannynho

Largo do Rosário: Tyayro

Avenida Olegário Maciel: Matinê com Emanuele Morais e Zannynho Largo do Rosário: Tyayro Segunda-feira (12)

Avenida Olegário Maciel: Swig do Leva

Largo do Rosário: Maria Vai Casoutras

Com essas diversas opções, o Carnaval no Triângulo Mineiro promete ser uma experiência memorável para moradores e visitantes, celebrando a cultura, a música e a alegria típicas dessa festividade tão aguardada. Fique ligado para mais atualizações sobre as programações!