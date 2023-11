Carreta carregada com laranjas pega fogo na MGC-497, em Prata (MG)

O motorista da carreta carregada com laranjas não foi encontrado no local do incêndio. A imagem acima registrou o incêndio na vegetação | Foto: Bombeiros

Prata, Minas Gerais. Na noite de segunda-feira da última, 13 de novembro, por volta das 22h, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba (MG) foi acionado para conter um incêndio em uma carreta na MGC-497. A carreta, carregada com laranjas, se incendiou a cerca de 10 km da cidade de Prata, no sentido de Uberlândia (MG). Uma equipe de bombeiros, a bordo de um caminhão de combate a incêndios, se deslocou rapidamente para o local.

O fogo acabou se espalhando para a vegetação ao redor. Utilizando equipamentos e técnicas apropriadas, a equipe realizou o rescaldo na carreta, eliminando o risco de incêndio, e em seguida combateu as chamas na vegetação.

Ao chegarem, a carreta estava desacoplada do caminhão, que permanecia intacto estacionado um pouco à frente. Não havia informações sobre o paradeiro do motorista, que não estava presente no local.

Em casos de incêndio em veículos, os Bombeiros Militares recomendam que condutores, passageiros e transeuntes se afastem do veículo em chamas, sinalizem o local, e acionem imediatamente o número 193.