Carreta com 20t de drogas que vinha do Paraguai tomba entre Iturama e Campina Verde

Na madrugada desta sexta-feira (05.mai.23), uma carreta carregada de maconha tombou na MGC-497, altura do km 219, entre os municípios de Iturama e Campina Verde, ambos na Região do Triângulo Mineiro.

Quando a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) chegou ao local, foram encontrados muitos pacotes da droga em meio aos grãos de arroz.

Aproximadamente 20 toneladas de maconha foram encontradas na carreta. O motorista fugiu após o acidente e ainda não foi localizado.

Acredita-se que a carreta, com placa do Paraguai, tenha vindo do país vizinho.

As autoridades estão realizando uma busca na região para encontrar o condutor.