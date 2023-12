Carro-Biblioteca volta a circular por bairros da Grande BH

Carro-Biblioteca está de cara nova

O Carro-Biblioteca, equipamento que leva livros a comunidades socialmente vulneráveis em Belo Horizonte e região metropolitana, volta a circular de cara nova. O projeto de adaptação tem como objetivo aperfeiçoar e ampliar o serviço de extensão bibliotecária no Estado de Minas Gerais por meio da melhoria da infraestrutura física e tecnológica do veículo. Inaugurado no dia 28 de novembro, fez sua primeira visita à cidade Vespasiano. A população pode conferir o ônibus moderno, adquirido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio da Biblioteca Pública Estadual.

Com capacidade de aproximadamente 4 mil títulos, o veículo possui rampa para deficientes físicos, democratizando ainda mais o acesso a toda população. O automóvel atenderá a cinco comunidades, selecionadas devido ao déficit de equipamentos culturais: Vale do Jatobá, Nova Pampulha e Jardim Vitória, em Belo Horizonte; Morro Alto, em Vespasiano; e General Carneiro, em Sabará.

A ida a cada uma das localidades continuará sendo quinzenal. O Carro-Biblioteca ficará estacionado por três horas em um ponto de parada predeterminado, onde o público poderá pegar os livros emprestados, bem como devolver. No veículo também são oferecidos serviços de promoção de atividades de incentivo à leitura, mediação de leitura, pesquisa escolar e estudo autônomo.

Josenberg Mendes, Presidente da Associação de Amigos da Biblioteca, diz “o que a SABE faz é sempre colocar o leitor em primeiro lugar. Acreditamos que um dos processos mais interessantes de mediação de leitura e democratização do acesso à informação, está presente na proposta do Carro Biblioteca, serviço historicamente reconhecido como patrimônio cultural dos mineiros. É um privilégio poder fazer parte desta retomada, junto com outros membros da Associação e de toda a Diretoria da Biblioteca Pública. O Carro Biblioteca realmente fará muita diferença para as comunidades que o receberão.”

“O novo Carro-Biblioteca foi viabilizado por múltiplos esforços. A aquisição do veículo foi viabilizada por uma Emenda Parlamentar; o projeto de adaptação interna foi realizado pela Escola de Arquitetura da UFMG; o projeto que contemplou a execução da adaptação, criação de identidade visual, plotagem, renovação de acervo e atividades culturais foi uma parceria com a Associação de Amigos da Biblioteca Pública Estadual (SABE), viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Sem o apoio de tantos parceiros seria impossível a renovação do veículo antigo de mais de 30 anos de estrada e esta entrega nos faz sonhar com cada mesorregião de Minas Gerais com seu próprio Carro-Biblioteca” finaliza Lucas Amorim, diretor do livro, leitura, literatura e bibliotecas.

Cristiana Kumaira, diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, que é uma das patrocinadoras da iniciativa por meio da Lei federal de Incentivo à Cultura, reafirma o compromisso da companhia em apoiar projetos que criam importantes acessos à cultura para um público que normalmente tem dificuldade dessas oportunidades.

“A Cemig está sempre pronta para atender a chamados como este, porque acredita em projetos que levam conhecimento e cultura a pessoas que precisam deste olhar especial, desse cuidado e atenção, como o público atendido pelo carro-biblioteca”, comenta a diretora da Cemig.

Como usar o Carro-Biblioteca

O Carro-Biblioteca é um equipamento democrático e acessível. Para solicitar empréstimo de livros, bastará fazer cadastro gratuito tendo em mãos carteira de identidade ou certidão de nascimento, além de comprovante de residência atualizado. Menores de 16 anos só poderão se cadastrar acompanhados do responsável ou com sua autorização por escrito, feita em formulário específico.

Os leitores poderão retirar até quatro livros de uma vez, permanecendo com eles por 14 dias, até a próxima visita do automóvel literário. O empréstimo poderá ser renovado uma única vez, por igual período, através do sistema Pergamum, disponível no site da Biblioteca Pública Estadual.

Pontos de Parada

Vespasiano



Escola Municipal Jorge Ferraz

Endereço: Rua Buenos Aires, 81, bairro Suely

Jardim Vitória

Praça Ipê – Avenida Magenta, s/no, bairro Jardim Vitória – BH

Sabará

Escola Municipal Professora Maria Aparecida Batista Rua Mariana – Nações Unidas

Nova Lima

Escola Estadual Josefina Wanderley Azeredo

Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves

Rua Soares, 148 – Distrito de Nova Lima – Praça de Honório Bicalho

Nova Pampulha

Igreja Imaculada Conceição (pátio)

Av. A, 300 (antiga Avenida Olavo Brasil Júnior) – Nova Pampulha

Sobre o Carro-Biblioteca

Criado ainda nos anos 1960, o Carro-Biblioteca (CB) é o mais antigo programa de extensão bibliotecária da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Há mais de meio

século vem democratizando a leitura junto às comunidades socialmente vulneráveis em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E levando cultura e informação para os bairros que não possuem bibliotecas ou equipamentos culturais.

O projeto é uma iniciativa da Associação de Amigos da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa – SABE, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio das empresas Cemig e Gerdau.

Sobre a SABE – Associação dos Amigos da Biblioteca Pública Estadual

A SABE é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Tem por objetivo promover a cultura, dando ênfase às ações de fomento à leitura e de difusão da literatura, além de contribuir para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Em busca do aprimoramento da instituição, a SABE vem colaborando com a captação de recursos financeiros e favorecendo a participação da comunidade no planejamento das ações da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Por meio dessa atuação, já foram realizados inúmeros projetos de incentivo à leitura, bem como atividades e encontros com o mesmo propósito.

Cemig

Como a maior incentivadora da cultura em Minas Gerais, a Cemig segue investindo e apoiando as diferentes produções artísticas existentes nas várias regiões do estado. Afinal, fortalecer e impulsionar o setor cultural mineiro é um compromisso da Companhia, refletindo seu propósito de transformar vidas com energia.

Ao abraçar a cultura em toda a sua diversidade, a Cemig potencializa, ao mesmo tempo que preserva, a memória e a identidade do povo mineiro. Assim, os projetos incentivados pela empresa trazem na essência a importância da tradição e do resgate da história, sem, contudo, deixar de lado a presença da inovação.

Apoiar iniciativas como essa reforça a atuação da Cemig em ampliar, no estado, o acesso às práticas culturais e em buscar uma maior democratização dos seus incentivos.