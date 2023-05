Carro capota em avenida e quase cai na lagoa da Pampulha

Na madrugada desta quinta-feira (25/5), por volta das 1h, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, próximo ao número 12.428. Um Ford Fiesta capotou e quase foi parar dentro da lagoa da Pampulha.

O motorista, de 37 anos, trabalha em aplicativos de corrida. No momento do acidente, estava sozinho no veículo e não teve ferimentos graves, apenas superficiais.

Segundo relato do motorista, após ter perdido o controle da direção do carro em uma curva, acabou batendo contra uma árvore, capotou para fora da pista e quase foi parar dentro da lagoa.

O Corpo de Bombeiros afirmou que o carro foi encontrado na grama, após a calçada, antes da lagoa.