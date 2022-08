Carros saem da pista na BR-050 após serem ‘fechados’ por carreta

Veículos saíram da pista após serem ‘fechados’ por carreta | Foto: Bombeiros/Araguari

Araguari, Minas Gerais. Dois veículos saíram da pista na BR-050, deixando 8 pessoas, de uma mesma família, feridas. O acidente ocorreu por volta das 14h30 da última segunda-feira (22.ago.22), na altura do km 1.

O acidente envolveu um Peugeot 208 e um Honda City. As informações são do Corpo de Bombeiros de Araguari.

Segundo os bombeiros, uma das vítimas contou que eles saíram de Uberlândia com destino a Brasília (DF), onde moram, quando uma carreta passou em alta velocidade, fechando o carro da frente. Ao desviarem da carreta, ambos os carros caíram na ribanceira, de uma altura aproximada de 6 metros.

Haviam quatro ocupantes em cada carro, sendo seis mulheres e dois homens. Todos tiveram escoriações leves, entretanto, uma passageira do Peugeot teve que ser imobilizada com a maca tipo “sked”, devido à suspeita de fratura no braço.

As vítimas tem idades entre 47 e 83 anos. No momento do socorro, todos estavam conscientes e orientados.

As vítimas foram levadas por ambulâncias da concessionária Eco050 e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanhou a ocorrência.