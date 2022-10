Cartórios distribuem 115 mil urnas eletrônicas em SP neste sábado

Maior colégio eleitoral do país, São Paulo já começou a receber na manhã deste sábado (29), véspera do segundo turno das eleições 2022, as urnas eletrônicas. A saída das urnas eletrônicas dos cartórios eleitorais paulistas com destino aos locais de votação começou às 7h.

O procedimento é realizado com escolta da Polícia Militar e das guardas civis municipais. Com a chegada das urnas aos locais de votação, as equipes dos cartórios e os colaboradores de apoio logístico fazem a montagem das seções eleitorais.

A logística empregada será exatamente a mesma do primeiro turno. No total, serão transportadas mais de 115 mil urnas eletrônicas, sendo 29.821 na capital, incluindo as de contingência, para 10.853 locais de votação distribuídos no estado.

O estado de São Paulo tem 34.667.793 eleitores e eleitoras aptos a votar nas eleições de 2022, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em julho deste ano. Com acréscimo de 1,1 milhão de eleitores em relação às eleições municipais de 2020, os paulistas representam 22,16% do eleitorado do país, que totaliza 156.454.011 milhões.