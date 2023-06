Casal que ocultou cadáver do filho em Minas é preso no Espírito Santo

Um casal foi preso em Nova Venécia, no Espírito Santo, sob suspeita de ocultação de cadáver do próprio filho, nascido há pouco mais de 30 dias, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta segunda-feira (12/6). O crime aconteceu em Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri.

Embora divulgada nesta segunda, a prisão dos pais da criança aconteceu na última quinta-feira (7/6).