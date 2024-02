Casos de Covid-19 em Capinópolis dispararam após o carnaval

Casos tiveram aumento significativo após carnaval

Capinópolis, Minas Gerais. Capinópolis enfrenta um aumento alarmante nos casos de COVID-19, conforme dados divulgados pela Secretaria de Saúde local. O boletim epidemiológico do dia 20 de fevereiro revela uma disparada no número de casos confirmados, indicando uma preocupante escalada da doença respiratória.

No início do Capim Folia, em 09 de fevereiro, o boletim apontava apenas 07 casos ativos na cidade. Entretanto, em pouco mais de uma semana, esse número aumentou significativamente, chegando a 54 casos confirmados nesta terça-feira (20).

Este aumento nos casos confirmados da doença destaca a urgência de medidas preventivas e de conscientização por parte da população.

As autoridades de saúde alertam para a gravidade da situação e reforçam a importância do cumprimento das medidas de segurança sanitária, como o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos e o distanciamento social.

Cássia Betânia Bisinoto, secretária de Saúde do Município de Capinópolis, alerta para os cuidados: Ouça:

“Com o aumento do número de casos de Covid em Capinópolis, devemos redobrar os cuidados. Quem estiver com sintomas gripais ou se tiverem contato com pessoas que estão com convite, use máscara para diminuir a propagação do vírus circulando no nosso município. Em ambientes onde há aglomeração de pessoas como igrejas, hospitais, ônibus, postos de saúde e salas de aula, use sempre máscara, higienize sempre as mãos com álcool, sempre lave as mãos”.

É fundamental que toda a comunidade se una no combate à propagação do vírus, seguindo as orientações das autoridades de saúde e tomando precauções adicionais para proteger a si mesmo e aos outros. A colaboração de cada indivíduo é essencial para conter a disseminação da COVID-19 e preservar a saúde e o bem-estar de todos em Capinópolis.