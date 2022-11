Catar recebe Copa com estádios que unem modernidade e tradição

Com a honra de ser o primeiro país do Oriente Médio a sediar uma edição de Copa do Mundo de futebol masculino, o Catar construiu sete novos estádios, que se unirão ao Estádio Internacional Khalifa para receber as partidas da competição, cujo pontapé inicial será dado no próximo domingo (20), com a partir entre Catar e Equador no Estádio Al Bayt.

Para receber torcedores provenientes de diferentes partes do mundo, o Catar preparou estádios muito modernos, mas sem deixar de lado a tradição e cultura local, que aparecem no design de cada praça esportiva.

Estádio Al Thumama

Com design inspirado nos tecidos da gahfiya (uma tradicional touca usada por homens do Oriente Médio), o Estádio Al Thumama está localizado em um distrito de Doha. A praça esportiva, que receberá jogos da fase de grupos, das oitavas de final e das quartas, tem capacidade para receber 40 mil torcedores.

🏟 Al Thumama Stadium 🗓 6 group stage & 2 knockout stage matches 🌲 Named after a native tree from the area pic.twitter.com/xFm94NYE26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Estádio Al Janoub

Tendo capacidade para 40 mil pessoas, o Estádio Al Janoub está localizado na cidade de Al Wakrah, que fica no sul do Catar. A instalação esportiva, que foi inaugurada em maio de 2019, receberá apenas partidas da fase de grupos e das oitavas de final.

🏟 Al Janoub Stadium 🗓 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🌅 Located in the coastal city of Al Wakrah, just south of Doha pic.twitter.com/qZgUSVw74x — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Estádio Al Bayt

Localizado na cidade de Al Khor, o Estádio Al Bayt receberá partidas de todas as fases da Copa do Mundo, entre elas a abertura, entre Catar e Equador, no dia 20 de novembro. Com capacidade para receber até 60 mil torcedores, a instalação esportiva teve seu projeto inspirado nas tradicionais tendas usadas por povos nômades.

🗺 Let's take a tour 🚗 🏟 Al Bayt Stadium 🗓 Opening Match, 21 Nov 2022 13:00 local time + 5 group stage & 3 knockout stage games pic.twitter.com/rnRSJspZnb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Estádio Ahmad Bin Ali

Casa do Al Rayyan Sports Club, o Estádio Ahmad Bin Ali receberá até 40 mil torcedores em jogos da fase de grupos e das oitavas de final. Localizada em Al Rayyan, a instalação esportiva, chamada de Portal do Deserto, foi inaugurada em dezembro de 2020, com a disputa da final da Copa do Emir.

🚨 Exciting World Cup stadium update 🏟 With exactly #2YearsToGo until the #WorldCup final, Ahmad Bin Ali Stadium was officially unveiled and inaugurated in Al Rayyan 🇶🇦 The 40,000-capacity venue will host 7 matches during Qatar 2022 up to the round-of-16 stage — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2020

Estádio Cidade da Educação

Situado em um polo de fomento de conhecimento e inovação em Doha, o Estádio Cidade da Educação será palco de jogos da fase de grupos, das oitavas de final e das quartas. Com um projeto que tem a acessibilidade como uma de suas prioridades, a instalação conta com 40 mil lugares.

🏟 Education City Stadium 🗓 6 group stage & 2 knockout stage matches 🧠 A vibrant centre of knowledge, stadium located amid several leading universities pic.twitter.com/bI1RGr5c7O — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Estádio 974

Construído com contêineres, o Estádio 974 (número do código de discagem internacional para o Catar) tem design inspirado no comércio mundial e marítimo. A instalação, localizada no porto de Doha e que receberá partidas da fase de grupos (entre elas uma da seleção brasileira) e das oitavas, tem capacidade para acomodar até 40 mil pessoas.

🏟 Ras Abu Aboud Stadium 🗓 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🚢 Will be constructed using shipping containers, removable seats & other modular ‘building blocks’ pic.twitter.com/GwjhEodKzb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Estádio Internacional Khalifa

Construído em 1976, o Estádio Internacional Khalifa foi remodelado para a Copa de 2022. Localizado em Doha e com capacidade para receber até 40 mil torcedores, a instalação tem sediado importantes eventos esportivos nos últimos anos, como a final do Mundial de Clubes de 2019, entre Flamengo e Liverpool (Inglaterra). O estádio receberá jogos da fase de grupos, das oitavas e da disputa pelo 3º lugar.

🏟 Khalifa International Stadium 🗓 Play-off for Third Place, 17 Dec 2022 18:00 + 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🇶🇦 Qatar's most historic football venue pic.twitter.com/e5GcvQEaZL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Estádio Lusail

O Estádio Lusail é o palco da grande decisão do Mundial do Catar. Com capacidade para 80 mil torcedores, a instalação esportiva receberá partidas de todas as etapas da competição (incluindo duas do Brasil pela fase de grupos). Lusail é uma metrópole de última geração recém-construída por ocasião do megaevento esportivo.