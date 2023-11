Celebrações do Outubro Rosa são encerradas em Capinópolis com palestra

Palestra foi realizada por Isabella Drummond Laterza Alves no Salão de Eventos João Felippe

Capinópolis, Minas Gerais. As celebrações do Outubro Rosa foram encerradas em Capinópolis na noite da última quarta-feira (31.Out.23), no Salão de Eventos João Felippe.

A palestra foi ministrada por Isabella Drummond Laterza Alves, com o tema “Como atuar em Rede? Aspectos psicossociais do paciente oncológico”.

A equipe da Saúde, Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis – AVCCC, participaram.

A população também marcou presença no evento que buscou levar mais informações sobre o apoio psicossocial, que desempenha um papel fundamental no manejo do câncer. Isso pode incluir terapia de apoio, grupos de apoio, aconselhamento psicológico e apoio de amigos e familiares.

Estresse e ansiedade, depressão, isolamento social, medo da morte, impacto na qualidade de vida e problemas financeiros são fatores que impactam diretamente o paciente, que deve buscar apoio.

Celebrações do Outubro Rosa

A Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis deu início à série de eventos que promoveram o Outubro Rosa no dia 10 de outubro. A campanha é realizada no mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero.

Mais uma edição do “Saúde Em Ação” nos bairros foi realizada, desta vez, com ações voltadas à celebração do Outubro Rosa. Na noite do dia 19, foi a vez do Residencial Vale dos Sonhos receber as equipes. As equipes do Rotary e da AVCC-C participaram.

“Saúde em Ação” foi realizado no Residencial Vale dos Sonhos | Foto: Paulo Braga

A Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis (AVCC-C) promoveu uma caminhada de conscientização no dia 21, com o objetivo de conscientizar sobre o câncer de mama neste Outubro Rosa. A caminhada saiu da Praça João Moreira de Souza e percorreu o Centro da cidade.

Equipe da AVCC-C na Praça João Moreira de Souza | Foto: Ananda Braga

A CRV Industrial e a Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis realizaram uma ação de prevenção para celebrar o Outubro Rosa. A ação recebeu o nome de “Ame-se o ano todo”, e foi realizada na sexta-feira (27.Out.23) nas instalações da empresa.

As enfermeiras de Atenção Primária abordaram a importância do autocuidado na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

Uma estrutura foi organizada no ambulatório da empresa para receber pedidos de exames.