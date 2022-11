Cemitério da Saudade em Capinópolis recebe visitantes neste Dia de Finados

Cemitério da Saudade passou por manutenção para receber os visitantes neste Dia de Finados | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Visitantes fizeram suas homenagens aos entes queridos que já partiram neste dia 02 de novembro, ‘Dia de Finados’. O Cemitério da Saudade, em Capinópolis, ficou movimentado desde as primeiras horas do dia.

O Governo Municipal de Capinópolis forneceu transporte gratuito à população durante todo o dia. Do lado externo, o tráfego de veículos foi organizado por funcionários voluntários da prefeitura.

Assista:

Atos religiosos em menção aos mortos foram realizados neste Dia de Finados. Louvores e a leitura da Escritura Sagrada foram levados aos fiéis católicos | Foto: Paulo Braga

A equipe de Controle de Endemias do Município de Capinópolis, representada por Marilane Vilela, esteve presente no local, levando conscientização sobre os riscos da dengue, chikungunya e zika, além da necessidade de cuidados com picadas de escorpiões. A Secretaria de Saúde deu suporte aos visitantes em uma tenda instalada na parte externa do cemitério.

Comerciantes de flores levaram seus produtos.

Atos religiosos em menção aos mortos foram realizados. Louvores e a leitura da Escritura Sagrada foram levados aos fiéis católicos.

Pela manhã, o tempo nublado e frio — atípico para essa época— foi um aliado.

O Governo Municipal já havia feito manutenção no Cemitério da Saudade para receber público. Além da limpeza, poda de árvores e grama, foram instaladas lixeiras em vários pontos do cemitério.