Centro de Apoio ao Idoso é reinaugurado em Capinópolis após reforma e melhorias

Coral Girassol durante apresentação | Foto: Ananda Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Prefeitura Municipal de Capinópolis reinaugurou o Centro de Apoio ao Idoso “Ocarlindo Custódio Pereira” na noite do último sábado (21.Out.23). Assista:

Após discursos emocionados, a celebração contou com apresentação do Coral Girassol, que sempre encanta o público.

A benção foi ministrada pelo padre Luiz Carlos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

O local passou por adequações e reformas, e volta a abrigar as atividades dos idosos. A dona Terezinha estava ansiosa para voltar ao Centro de Apoio. “Nós não podemos ficar sem esse ‘Conviver’. Eu pensava assim: que iria morrer e não vou assistir a inauguração do Conviver, mas estou aqui”, disse sorrindo.

A obra foi realizada por meio de emenda parlamentar do ex-deputado Franco Cartafina e contrapartida do Município de Capinópolis. O prefeito Cleidimar Zanotto destacou a alegria de realizar a obra. “O Centro de Apoio foi construído em 1995, quando o prefeito era o Ibrahin. Hoje nós conseguimos fazer uma reforma. Como eu vinha participando vi a necessidade de fazer algum melhoramento. E assim foi feito”, disse o prefeito, que fez questão de reforçar a importância da emenda parlamentar do ex-deputado Franco Cartafina.

O vereador João Makhoul, grande parceiro do ex-deputado Cartafina, falou sobre a importância da obra. “Feliz hoje pela reinauguração e agradecer aqui o deputado Franco Cartafina, que é um deputado que foi parceiro nosso durante quase três anos da administração, que nós conseguimos com ele essa importância do nosso trabalho como deputado, que tem visão e comprometimento com o povo de Capinópolis”.

Jaisson Souza, vice-prefeito, destacou a felicidade de entregar a obra à população.

“Graças a Deus conseguimos entregar essa obra que era um sonho da nossa administração, fazer uma boa reforma e ampliação do Centro de Convivência, para trazer mais conforto, mais qualidade no atendimento aos jovens da terceira idade e também a equipe que trabalha aqui”, disse o vice-prefeito.

Valéria Rampazzo, secretária de Desenvolvimento Social, falou sobre a emoção de receber os idosos novamente no espaço, e destacou a Semana do Idoso.

“Desde 1995 que foi inaugurado. É a primeira vez que tem uma reforma e o prédio estava precisando. E os idosos, junto conosco, ficaram nessa expectativa. Na pandemia, eles ficaram parados e então, no retorno, a gente fica muito feliz às vezes, por isso dá emoção”.

A Semana do Idoso teve início na terça-feira (17) com missa em Ação de Graças, celebrada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nos dias seguintes, contou com palestra com Iracilda Duarte, desfile de beleza, e uma viagem refrescante até Cachoeira Dourada – olha só a diversão.

A Semana do Idoso foi encerrada com a volta ao lar, e também com jantar e forró no pé.

