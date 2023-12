Cerca de 200 cães e gatos devem ser castrados em ação da Secretaria de Saúde de Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Uma ação da Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis busca o controle da natalidade de cães e gatos na cidade. Cerca de 200 animais devem ser castrados até essa quarta-feira (06.Dez.23).

O mutirão teve início na última segunda-feira com 55 castrações realizadas.

As cirurgias estão sendo realizadas pela equipe CastraPet no Parque de Exposições João de Freitas Barbosa.

As equipes estão recebendo os cadastros nesta terça-feira (05.Dez.23), para castrações na quarta-feira.

Os animais a serem submetidos à cirurgia devem atender os seguintes requisitos:

Ter entre 06 meses e 8 anos de idade;

Peso até 25kg;

Não ser cardiopata.

Os tutores devem arcar com os custos do medicamento e do colar que evita que o animal remova os pontos.

Os custos da cirurgia são subsidiados pela Prefeitura de Capinópolis.

