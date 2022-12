Chega ao Rio primeiro cruzeiro para réveillon em Copacabana

Atracou na manhã de hoje (29) no Píer Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro, o primeiro dos sete cruzeiros que vão passar a virada do ano posicionados junto à orla de Copacabana, onde ocorre a maior queima de fogos da cidade. O navio Azamara Pursuit saiu de Paraty, no litoral sul do estado, e ficará parado no píer carioca até o dia 31.

Mais três navios de cruzeiro vão chegar à cidade nos próximos dois dias. Amanhã será a vez do MSC Preziosa, vindo de Ilha Grande, e, na manhã do dia 31, o MSC Musica chega de Ilhabela. O Costa Fortuna também atracará na cidade na última manhã do ano, quando fará o embarque de passageiros no Rio, antes de seguir para Copacabana. Os quatro navios trarão uma movimentação de até 15 mil turistas e tripulantes à cidade, considerando a capacidade de cada um.

Na noite de réveillon, as embarcações vão se deslocar, a partir das 17h, para fora da Baía de Guanabara e se posicionar diante da orla de Copacabana. Mais três navios estão previstos para se juntar a eles apenas para a queima de fogos, sem antes atracar na cidade: MSC Seashore, Costa Firenze e MSC Seaview. Ao todo, sete dos nove navios de cruzeiro que fazem embarque de passageiros no Brasil neste verão estarão na orla do Rio na noite de réveillon.

A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil) tem a expectativa de que a temporada de 2022/2023 de cruzeiros seja a maior em 10 anos no setor. O número de leitos ofertados subiu para 780 mil, o que representa uma alta de 47% na comparação com os 530 mil ofertados em 2019/2020, antes da pandemia de covid-19.

Na orla, a virada do ano em Copacabana deve atrair cerca de 2,5 milhões de pessoas. Para isso, o bairro será totalmente fechado para a entrada de carros a partir das 19h30.

A festa da virada terá dois palcos e 20 torres de som em Copacabana, com queima de fogos de 12 minutos. No palco principal, em frente ao hotel Copacabana Palace, as atrações serão os cantores Zeca Pagodinho, Iza e Alexandre Pires, além da bateria da Grande Rio. No palco na altura da Rua Santa Clara, subirão Martnália, as bandas Gilsons e Bala Desejo e a bateria da Beija-Flor.

*Colaborou o estagiário Francisco Eduardo Ferreira