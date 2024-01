Chuvas em Uberlândia causam estragos no Élisson Prieto: 4 casas interditadas e 40 famílias afetadas

Defesa Civil continua os trabalhos nesta segunda-feira (8) — Foto: Defesa Civil/Divulgação

A intensa chuva que atingiu Uberlândia no último domingo (7) deixou sua marca no Bairro Élisson Prieto, antigo assentamento do Glória. Segundo informações da Defesa Civil, cerca de 40 famílias foram impactadas pelos alagamentos, resultando na interdição de 4 residências devido a danos estruturais. Os moradores afetados precisaram buscar abrigo temporário com amigos e familiares.

A precipitação na região do Élisson Prieto alcançou aproximadamente 55,60 mm entre as 13h30 e 16h30, com rajadas de vento atingindo 29 km/h. A área foi a mais atingida pela chuva na cidade, conforme apontado pela Defesa Civil.

A situação foi agravada pelo entupimento dos dutos que passam por baixo da BR-050, responsáveis por captar e escoar a água pluvial que desce do Élisson Prieto e bairros vizinhos, como São Jorge e Laranjeiras. Durante o temporal, lama e entulho bloquearam os dutos, causando alagamentos nas residências situadas dentro e próximas à Bacia de Amortecimento.

Imagens revelam uma “correnteza de lama”, exigindo a intervenção de um trator para a remoção dos detritos do local.

Intervenção da Concessionária e Pronunciamento da Prefeitura

A Eco050, concessionária responsável pela rodovia e, consequentemente, pelos sistemas de captação e escoamento de água, se pronunciou em nota à TV Integração. A empresa assegurou realizar regularmente a limpeza do bueiro no km 79 da BR-050, próximo ao Élisson Prieto, cumprindo obrigações contratuais.

A Eco050 afirmou que fará uma vistoria no local nesta segunda-feira (8) para avaliar as condições do dispositivo e, se necessário, realizar a desobstrução e limpeza dos dutos. No entanto, destacou que a responsabilidade pela implementação de um sistema de drenagem capaz de atender o bairro é do poder público.

Em resposta, a Prefeitura de Uberlândia, por meio de nota, informou que equipes da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento Municipal de Água de Esgoto (Dmae) estão empenhadas na limpeza e melhoria do escoamento na localidade. A administração municipal ressaltou seus esforços para melhorar a região do Glória (Élisson Prieto), mesmo considerando que a localidade, resultante de uma ocupação, ainda não está regularizada.

A nota da Prefeitura mencionou diversas obras de infraestrutura realizadas no bairro, incluindo coleta de lixo e entulhos, instalação de iluminação pública, construção de Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e abastecimento de água.