Ciclista cai em buraco sem sinalização e bate com a cabeça

A falta de manutenção em estradas foi a causa de um acidente com um ciclista no quilômetro 25 da rodovia MG-010, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (4/6).

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o ciclista teria caído com a roda dianteira em um buraco. Ele foi arremessado e bateu com a cabeça no meio fio.

Uma viatura do Samu esteve no local e levou o ciclista para uma unidade hospitalar em Lagoa Santa, onde ele permanece em observação, já que seu estado de saúde é considerado é grave.

De acorco com a PMRv, o local do acidente tem pouca iluminação e o buraco não tinha qualquer sinalização. Depois da queda do ciclista, foi feita a recomendação para que sinalizadores fossem instalados no local.