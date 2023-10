Cinco morrem em incêndio em canavial de usina em São Simão

Incêndio deixa mortos e feridos em canavial de usina em São Simão, Goiás — Foto: Divulgação/PM



Um incêndio no canavial de uma usina em São Simão, sudoeste goiano, resultou na morte de cinco trabalhadores e feriu dois. Quatro dos trabalhadores morreram no local, enquanto um veio a óbito no hospital. A tragédia ocorru na tarde da última quinta-feira (19.Out.23) no canavial da Aguapeí Agroenergia.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a empresa, a Polícia Militar e os Bombeiros lamentaram o ocorrido.

Uma das vítimas, com mais de 90% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos em Goiânia.

Os outros feridos receberam tratamento e foram liberados.

O incêndio, que afetou aproximadamente 400 hectares, foi provocado por ventos fortes e altas temperaturas, de acordo com os bombeiros.

A usina utilizou quatro caminhões-pipa na tentativa de conter as chamas, que também danificaram equipamentos e maquinaria, incluindo tratores, caminhões, ônibus e colhedeiras.

Nota Aguapeí Agroenergia

Lamentamos informar que, na quinta-feira, dia 19/10, aconteceu um inesperado incêndio nas áreas agrícolas de um dos nossos fornecedores de cana de açúcar, em São Simão, e, em razão de uma rajada de vento, o fogo se alastrou abruptamente.

Cinco colaboradores faleceram. Dois trabalhadores feridos foram hospitalizados, mas já tiveram alta.

Ainda não há mais informações sobre o que efetivamente provocou o incêndio, mas estamos colaborando com as autoridades da melhor forma possível para apuração das causas.

Por fim, prestamos nosso total apoio, solidariedade e condolências aos familiares das vítimas bem como estimas de melhoras aos feridos.

A Aguapei está disponibilizando apoio integral e irrestrito, neste momento de dor, para as famílias das vítimas fatais e dos feridos. Essa é a prioridade nesse momento.

Aguapeí Agroenergia