Cine Família na Praça volta à Ituiutaba trazendo experiência de cinema a céu aberto

Os filmes Turma da Mônica: Laços; e “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo serão exibidos | Foto: Divulgação

No dia 18 de maio, a cidade de Ituiutaba receberá mais uma edição do projeto itinerante Cine Família na Praça. Serão exibidos dois filmes nacionais de classificação indicativa livre e adequados para toda família. O evento é realizado pela Moinho Cultural com apoio da Prefeitura Municipal e Fundação Cultural de Ituiutaba e tem o patrocínio da Algar Telecom, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

O primeiro, “Turma da Mônica: Laços” é um filme brasileiro de aventura e comédia lançado em 2019, baseado nas histórias em quadrinhos criadas por Mauricio de Sousa. A trama gira em torno de quatro amigos da Turma da Mônica: Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Quando Floquinho, o cachorro de estimação do Cebolinha, desaparece, os quatro amigos se unem em uma jornada para encontrá-lo. Ao longo do caminho, eles enfrentam diversos desafios e perigos, mas contam com a amizade e a ajuda mútua para superá-los. A exibição será às 18 horas.

Já o segundo filme, “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”, quer será exibido às 20 horas, conta a história de um grupo de amigos que viaja o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta para encontrar uma relíquia em formato de colar que era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo.

Para garantir o conforto do público, serão disponibilizadas 600 cadeiras com apoio de braço, além de passarela com carpete vermelho e iluminação cênica. A estrutura ainda contemplará sistema de projeção a laser de alta definição e uma tela de 40m².

Para Marcelo Mamede, coordenador do Cine Família na Praça, o projeto retorna à Ituiutaba com toda dedicação e carinho das últimas edições. “Esta é a terceira vez que estaremos na cidade e somos sempre muito bem recebidos pelo público que comparece em peso. Temos uma verdadeira paixão por esse projeto, por isso há um intenso envolvimento de toda a equipe levarmos uma experiência de cinema a céu aberto para a população”, destaca.

Sobre a Algar Telecom

A Algar Telecom, empresa do grupo Algar, possui um amplo portfólio com soluções de Telecom e TI para atender clientes corporativos (B2B) e do varejo (B2C). A companhia oferece internet por fibra óptica em ultravelocidade, celular de qualidade, serviços de voz, dados, e TI, incluindo serviços de cloud e de segurança de redes, além de sistemas de gestão para pequenas empresas.

Com 69 anos de mercado, possui uma moderna infraestrutura, suportada por uma rede de 122 mil km de fibra óptica que serve, atualmente, mais de 372 cidades, em 16 estados do Brasil e no Distrito Federal. Para todos esses locais, a empresa investe em um atendimento personalizado, consultivo e eficaz para entregar cada vez mais qualidade aos clientes.

Companhia aberta, não listada em bolsa desde 2007, a Algar Telecom se compromete com as melhores práticas de governança corporativa. São mais de 4,5 mil associados – como são chamados os colaboradores da empresa – comprometidos em manter um relacionamento próximo com seus clientes e alta qualidade na prestação de serviços, com práticas sustentáveis e inovadoras.

Sobre a Moinho Cultural

Fundada há 18 anos, a Moinho Cultural é uma Produtora que atende Empresas Patrocinadoras e Agências de Publicidade e de Relações Públicas com a disponibilização de projetos próprios para patrocínio e criação de projetos sob medida, sempre alinhados às estratégias de comunicação do cliente, gerando entregas de qualidade que favoreçam a visibilidade, fortalecimento e reputação de marca.

Além do Cine Família na Praça, possui em seu portfólio projetos de sucesso, como: Fundinho Festival – Jazz e Blues; Diversão e Arte: Música para Crianças de Todas as Idades; Festival de Inverno da Serra da Canastra, Araxá Festival – Jazz e Blues; e Expresso Literário; os quais juntos totalizam 46 eventos realizados em 23 diferentes municípios, para um público de cerca de 165 mil pessoas.