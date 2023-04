Clark Kent, é você? Superman é flagrado ‘pegando’ ônibus em Juiz de Fora

Embora o Superman tenha muitos dons – como, por exemplo, a supervelocidade e o poder de voar –, ele foi visto em Juiz de Fora, na Zona da Mata, embarcando em um ônibus do transporte coletivo urbano, conforme mostram imagens que começaram a circular e divertir os internautas nas redes sociais nesta terça-feira (25/4).

Nas imagens, Clark Kent – nome dado pelos pais adotivos e que já foi utilizado por ele pra exercer a profissão de jornalista – aparece caminhando na avenida Getúlio Vargas, no Centro, e entra no coletivo logo após interagir com alguns meros mortais.

Mas antes de seguir viagem no ônibus para algum lugar que a reportagem não descobriu, ele também foi visto passeando pelo Calçadão da rua Halfeld. E cada passo era um flash disparado por algum fã. De fato, o Superman teve seu dia de ser humano comum.

Vale dizer que não é de hoje que a Manchester Mineira é palco de acontecimentos no mínimo inusitados. Em 10 de março, o EM mostrou um homem que foi flagrado agarrando, beijando e acariciando um manequim sem se importar com os olhares curiosos de quem passava.

No início do vídeo, o idoso aparece agarrado ao manequim, que está com um vestido curto vermelho de bolinhas brancas. Ele então o beija na boca e, na sequência, ajeita a peruca e faz alguns carinhos com as mãos.