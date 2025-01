Governo Cleidimar e Jaisson: Capinópolis celebra 8 anos de avanços e conquistas

(Esq) Cleidimar Zanotto e Jaisson Souza

Após oito anos de dedicação e trabalho, Capinópolis se despede de uma gestão marcada por transformações e progresso. De 2017 a 2024, a administração de Cleidimar Zanotto e Jaisson Souza trouxe frutos que ficarão para a história da cidade.

Mesmo enfrentando desafios como a instabilidade nos repasses financeiros no início do mandato e a pandemia de Covid-19, os resultados falam por si: Capinópolis avançou e se tornou ainda mais acolhedora para sua população, principalmente, na Saúde e Educação.

Uma Despedida com Gratidão

Cleidimar Zanotto e Jaisson Souza encerram o ciclo à frente de Capinópolis com a sensação de dever cumprido. “Enfrentamos desafios, mas nossa maior motivação sempre foi o bem-estar da população. Agradecemos a todos que estiveram ao nosso lado e acreditaram no nosso trabalho”, declarou a gestão.

Capinópolis segue em frente, pronta para escrever novos capítulos, mas com a certeza de que os últimos oito anos foram decisivos para transformar sonhos em realidade.

Veja a lista de algumas obras importantes:

Festas maravilhosas como a Expocap, réveillon, carnaval de rua e entrega de presentes de natal ficaram na memória de cada um.

Capinópolis avançou na Educação:

Investimentos em cursos do Sesi e Senac;

Melhorias na Biblioteca Municipal;

Reforma da Escola de música;

Reformas das escolas municipais;

Reforma da Secretaria de Educação;

E uma nova escola e um novo CEMEI estão sendo construídos e serão concluídos no próximo ano.

Capinópolis avançou com muitas obras importantes:

O Governo Cleidimar Zanotto concluiu as obras na Avenida 101;

Construiu o salão municipal de velórios;

Banheiro para feirantes;

Nova sinalização de ruas e implementação de semáforos;

Compra da área do cemitério da Saudade;

Transformação do Setor Industrial;

Asfaltamento de importantes vias;

Iluminação da rodovia (chega e saída da cidade – MG-226)

Iluminação da Praça JMS;

Clínica de Saúde animal (bairro São João);

Construindo um novo Cras (ainda inacabado em 2024);

Quadra do CEMEI;

Reforma do Centro de apoio e sistema de aquecimento da piscina para os idosos;

Reforma do hospital Faepu;

Reforma dos PSFs;

Construção passarela de segurança Vale dos Sonhos;

Infraestrutura para ampliação do Vale dos Sonhos. Vinte e cinco novas casas estão programadas.

Capinópolis avançou na Saúde:

Implementação da Gestão Plena da Saúde (primeiro município da região);

Implementou o Centro de Equoterapia;

Construiu um redondel para dar mais qualidade de vida para os pacientes da equoterapia.

Melhorias no Hospital Faepu;

Pandemia (respiradores para a população e semi-uti);

Novos veículos para a secretaria de saúde;

Cirurgias de catarata;

Melhorias e ampliação do transporte de pacientes que tratam saúde em outros municípios;

Volta dos partos no Hospital Municipal;

Implementação do programa Mãos na Massa – cuidados com alunos autistas;

Mutirão de castração de animais;

Cirurgias de média complexidade.

Capinópolis também avançou na Agricultura:

Apoio à agricultura com novos tratores;

Aquisição de pá-carregadeira;

Reforma de pontes; construção de mata-burros.

