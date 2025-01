Prefeito Cleidimar Zanotto visita obras públicas iniciadas em Capinópolis, que devem ser concluídas no próximo ano

Capinópolis, MG – Em uma série de visitas realizadas na última semana, o prefeito Cleidimar Zanotto inspecionou diversos projetos de infraestrutura e desenvolvimento que estão em andamento na cidade. Zanotto se despede das gestão municipal após 8 anos.

Entre as obras visitadas estão:

Auditório da Escola de Música Vicente de Paula Fontoura: O prefeito visitou o local onde será construído um novo auditório para a Escola de Música Vicente de Paula Fontoura, uma iniciativa que visa enriquecer a oferta cultural e educacional da comunidade capinopolense.

Nova Escola Heloísa Souza Costa: Outro ponto de destaque foi a futura Escola Heloísa Souza Costa, cuja construção promete oferecer uma nova perspectiva para a educação no município.

CEMEI no Bairro Alvorada: Cleidimar Zanotto também conferiu o andamento das obras do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no Bairro Alvorada, um projeto importante para atender a demanda crescente por vagas na educação infantil.

Infraestrutura e Urbanismo: Além das obras educacionais, o prefeito anunciou o recapeamento da Rua Belo Horizonte, além de reformas no Almoxarifado Municipal, com o objetivo de ampliar a capacidade da rede danificada pelas recentes chuvas.

Novos Projetos Sociais e Esportivos: Com foco na qualidade de vida dos moradores, estão em fase de construção um novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), um Lar de Idosos, e um complexo esportivo, projetos que visam o bem-estar social e físico da população.

Habitação: Para finalizar, uma notícia que tem sido aguardada com entusiasmo: Capinópolis receberá 25 novas casas no bairro Vale dos Sonhos, com as obras programadas para iniciarem em breve, ajudando a resolver parte do déficit habitacional local.

Retrospectiva de Gestão

Após oito anos à frente da administração municipal (2017-2024), Cleidimar Zanotto e seu vice, Jaisson Souza, deixam um legado de transformação e progresso em Capinópolis. O jornal Tudo Em Dia publicou uma extensa reportagem destacando as realizações que marcaram essa gestão, apontando avanços significativos na saúde e educação, mesmo diante de desafios como a instabilidade nos repasses financeiros no início do mandato e a crise da pandemia de Covid-19.