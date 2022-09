Coleta de dados sobre saúde bucal é prorrogada até 30 de setembro

A fase de coleta de dados para a SB Brasil, pesquisa nacional de saúde bucal, foi prorrogada até . A previsão inicial era de que o prazo fosse encerrado em agosto. De acordo com o Ministério da Saúde, a etapa foi prorrogada para que se consiga atingir a meta de 50 mil participantes.

Nas capitais, 1,4 mil pessoas serão avaliadas. As demais análises serão feitas em municípios do interior do país, englobando as cinco regiões. Até o momento, somente 96 cidades concluíram a pesquisa. Em nota, a pasta reforçou que não há previsão de nova prorrogação do prazo.

SB Brasil

Realizada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pesquisa propõe melhorar a oferta de serviços odontológicos em todos os níveis de atenção da rede pública de saúde, reunindo dados considerados essenciais para o planejamento de ações nas esferas municipal, estadual e federal.

Etapas

Em um primeiro momento, os participantes ou seus responsáveis são entrevistados sobre a condição socioeconômica, o acesso e a utilização de serviços odontológicos, dor dentária e orofacial, autopercepção e impacto da saúde bucal na vida diária. Depois, o cirurgião-dentista faz o exame físico, que pode identificar urgências.

De acordo com o ministério, os responsáveis pela coleta de dados são profissionais das unidades básicas de Saúde (UBS) que já conhecem a comunidade e que estarão caracterizados com colete, boné e crachá. Por causa da pandemia, foram reforçadas medidas de biossegurança, com o uso de equipamentos de proteção individual.