Com 54% de urnas apuradas, Jorginho Mello lidera para governo de SC

Com 54,32% das urnas apuradas, o candidato Jorginho Mello (PL) lidera a disputa pelo governo de Santa Catarina, com 71,04% dos votos válidos. Décio Lima (PT) aparece com 28,96%.

Décio Nery de Lima (PT), 62 anos, nascido em Itajaí (SP), está em seu terceiro mandato como deputado federal pelo estado de Santa Catarina. Foi o segundo colocado no primeiro turno, com 710.859 (17,42%) dos votos. É formado em direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e ciências sociais pela Fundação de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale do Itajaí (Fepevi). Foi prefeito de Blumenau (SC). Casou-se com Ana Paula Lima, com quem teve dois filhos. A candidata a vice é Bia Vargas (PSB).

Jorginho Mello (PL), 66 anos, nascido na cidade de Ibicaré (SC), foi vereador em Herval d’Oeste (SC), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, governador interino do estado e duas vezes deputado federal. Ficou em primeiro lugar na disputa, com 1,57 milhão de votos, 38,65% do total. Está no segundo ano de mandato como senador. Formado em direito e estudos sociais, foi gerente e diretor do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC). A candidata a vice é a Delegada Marilisa (PL).