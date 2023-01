Com elevação das águas do Rio Grande, ponte entre SP e MG pode ser alagada e ceder

Ponte fica instalada no Rio Grande, entre Colômbia (SP) e Planura (MG)

Com cheia do Rio Grande, ponte Gumercindo Penteado, entre São Paulo e Minas Gerais, corre o risco de ficar alagada e ceder.

As informações são da Defesa Civil.

O material orgânico que surgiu após as chuvas e a abertura das comportas da Hidrelétrica de Marimbondo, em Colômbia, explicam a cheia do Rio Grande. As comportas foram abertas em 13 de janeiro, quando o volume do reservatório atingiu 74,3%.

Muitos pacientes de Minas passam pela ponte para irem até Barretos, para atendimento médico.

Caso a ponte seja interditada, os motoristas terão que percorrer uma distância maior, de aproximadamente 80 quilômetros, para cruzar os estados.