Com Hulk inspirado, Atlético-MG derrota Democrata no Mineiro

O Atlético-MG contou com um Hulk inspirado nas cobranças de falta para derrotar o Democrata por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (8) no estádio Independência, e manter 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. O triunfo levou o Galo aos 12 pontos, na liderança do Grupo A da competição.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO! O ATLÉTICO GOLEIA O DEMOCRATA-SL, 3 A 0, FAZ A FESTA DA MASSA NO HORTO E SEGUE 100% NO CAMPEONATO MINEIRO! ⚽ Hulk, duas vezes, e Paulinho marcaram para o Alvinegro#VamoGalo #CAMxDFC 🏴🏳️ pic.twitter.com/RyfKnIjj0u — Atlético (@Atletico) February 9, 2023

O atacante Hulk foi o grande destaque do primeiro tempo da partida, pois acertou duas bombas em cobrança de falta, aos 12 e aos 34 minutos, para abrir uma vantagem de dois gols para o Atlético-MG. Ainda na etapa inicial, já aos 47, Paulinho aproveitou passe de Patrick para dar números finais ao placar.

Na etapa complementar o técnico Eduardo Coudet fez experiências no Galo, que não conseguiu ampliar sua vantagem diante de um Democrata aplicado na defesa.

Agora, o Atlético-MG disputa clássico com o Cruzeiro, na segunda-feira (13), em seu próximo compromisso no Campeonato Mineiro.