Com um a menos, São Paulo segura América-MG e avança na Copa do Brasil

Mesmo com um homem a menos, o São Paulo segurou um empate por 2 a 2 com o América-MG, na noite desta quinta-feira (18) no estádio Independência, e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil, onde terá o Flamengo como adversário. O Tricolor garantiu a vaga com a igualdade porque, na ida das quartas, venceu por 1 a 0 no Morumbi.

O São Paulo deu a impressão de que chegaria à classificação sem grandes dificuldades, pois abriu uma vantagem de dois gols na etapa inicial. Logo aos 22 minutos, Igor Gomes tocou para Rodrigo Nestor, que, de calcanhar, tocou para Luciano acertar um belo chute da entrada da área.

Seis minutos depois Diego Costa deu um chutão para a frente, o argentino Calleri escorou com o calcanhar no alto e Luciano dominou, driblou Maidana e bateu com categoria para ampliar a vantagem do Tricolor.

Mas o Coelho não estava morto e conseguiu descontar antes do intervalo. Aos 41 minutos o juiz marcou pênalti a favor da equipe da casa, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). O atacante Wellington Paulista foi então para a cobrança e não vacilou.

Se o primeiro tempo começou melhor para o São Paulo, no início da segunda etapa o América-MG teve motivos para ficar mais animado. Primeiro com a expulsão do zagueiro Miranda logo aos 12 minutos, por causa de falta sobre Everaldo que o levou a receber o segundo cartão amarelo. Depois, aos 19, quando Pedrinho cruzou e Everaldo finalizou de primeira para empatar em 2 a 2.

A partir daí a tônica da partida foi a seguinte: O Coelho pressionando um São Paulo que se desdobrou muito para segurar o resultado até o apito final. E a equipe de Rogério Ceni teve sucesso em sua empreitada para ficar com a vaga.

Antes de iniciar a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil com o Flamengo, o São Paulo visita o Santos no próximo domingo (21) pelo Brasileiro. No mesmo dia o América-MG visita o Athletico-PR.