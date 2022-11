Começa hoje em Brasília a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Com o tema Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, começa hoje (28), em Brasília, a 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O objetivo é mobilizar a população, especialmente crianças e jovens, em torno de atividades sobre o tema, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação.

O evento, que é promovido anualmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, vai até o dia 4 de dezembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, com entrada franca. O público pode visitar a exposição de segunda-feira a sexta-feira de 8h às 18h, na quarta-feira até as 19h, e sábado e domingo de 9h às 18h.

De acordo com a pasta, as diversas atividades promovidas durante a semana ressaltam a importância da ciência e da tecnologia na vida de todos e para o desenvolvimento do país. A programação inclui ações de divulgação científica como estandes das unidades vinculadas ao ministério, tendas da ciência, palestras, cursos, oficinas, experimentos didáticos e científicos, teatro científico, observação do céu, debates, distribuição de cartilhas e livros e exibição de vídeos.

Entre os destaques estão as oficinas de cubesats, ministradas pelos professores Rafael Arouca e Patrick Miller, da Nasa, agência espacial dos Estados Unidos. Os participantes terão a oportunidade de conhecer atividades fundamentais na formação de recursos humanos para o setor espacial brasileiro.

Outra atração são as palestras das influenciadoras digitais, Isabella e Beatriz Toassa, conhecidas como Dupla Big Bang. “Elas são apaixonadas por ciência, astronomia e tecnologia e fazem um trabalho importante para divulgar o conhecimento científico, com projetos sociais em escolas públicas. As irmãs realizam palestras e fazem experimentos que mostram que a ciência é muito legal”, destacou o ministério.

Durante a semana, os estudantes ainda terão a oportunidade de jogar o tabuleiro Mistura Explosiva que foi elaborado pelo Conselho Federal de Química com o objetivo de informar à população sobre o perigo da manipulação de produtos de limpeza, as misturas caseiras e os riscos à saúde que elas representam. Ao longo da semana o jogo será experimentado em tamanho real, onde cada participante poderá caminhar em um tabuleiro real e vivenciar esses riscos.

Já a Arena Games vai reunir todos os universos: gamers, esporte eletrônico, cosplayers, geeks, colecionadores, aficionados por tecnologia, novidades do mercado e aqueles que buscam diversão em um ambiente para toda família. Estarão disponíveis consoles e computadores para jogos individuais, em duplas ou em equipes, pequenos torneios de diferentes games e algumas palestras, workshops e oficinas na área de games.

Alguns jogos que irão compor a Arena Games são Forza, FIFA, Mortal Kombat, Just Dance, Roblox, Minecraft, Beat Saber (jogo em realidade virtual) e Free Fire.

“A Semana de divulgação e popularização da ciência busca estimular a curiosidade científica, o caráter inquiridor e o pensamento crítico dos cidadãos. Além disso, é também uma oportunidade para a população conhecer e discutir os resultados, a relevância e os impactos da pesquisa científico-tecnológica e suas aplicações”, completou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.