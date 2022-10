Confiança do Consumidor cai 0,4 ponto em outubro

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), da Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,4 ponto de setembro para outubro. Com o resultado, o indicador caiu para 88,6 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Os dados foram divulgados hoje (25), no Rio de Janeiro, pela FGV.

A queda foi puxada pela piora das expectativas em relação aos próximos meses. O Índice de Expectativas recuou 1,5 ponto, depois de quatro altas consecutivas e atingiu 98,7 pontos.

Notícias relacionadas:

Entre os componentes que influenciaram as expectativas destaca-se o otimismo das famílias com a evolução da situação financeira nos próximos seis meses, que teve queda de 2,7 pontos.

Já o Índice da Situação Atual, que mede a confiança no presente, subiu 1,2 ponto e chegou a 74,5 pontos. A alta foi influenciada pela percepção de melhora em relação à situação econômica geral, que cresceu 0,8 ponto.