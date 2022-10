Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta terça(11/10)

Esta é a agenda de hoje (11) dos candidatos que estão no segundo turno da disputa presidencial. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 10h30 o candidato à reeleição participa de encontro com prefeitos de municípios catarinenses em Balneário camboriú (SC). Em seguida, o presidente fala com populares no local. Às 14h30, Bolsonaro terá uma reunião com prefeitos e lideranças da zona sul no mezanino do pavilhão da Fenadoce, em Pelotas (RS)

Lula (PT): o candidato participa de Ato Brasil da Esperança, em Belford Roxo (RJ).