Confira especial da Agência Brasil sobre a Copa do Catar

O Mundial de seleções da Fifa chega pela primeira vez na história ao Oriente Médio. E, para você ficar por dentro da Copa do Catar, a Agência Brasil preparou este material especial com informações das seleções participantes, dos estádios que receberão os jogos e de edições anteriores da competição.

Aqui você relembra todas as campanhas brasileiras nos mundiais de seleções da Fifa: Tanto as cinco conquistas da seleção canarinho no decorrer da história, como as campanhas frustrantes, entre elas o traumático vice-campeonato para o Uruguai em pleno estádio do Maracanã, em 1950.

Notícias relacionadas:

Também vale recordar quais são os oito países que já tiveram a honra de levantar o troféu em uma edição da Copa do Mundo, além de conhecer mais sobre os oito estádios que serão palco das partidas no Catar.

Além disso, não podem faltar as principais informações sobre os protagonistas do espetáculo, as 32 seleções que disputarão a competição. Conheça mais sobre as equipes e grupos da Copa: